LdC : Newcastle a un plan pour battre l’OM

Demain, l’Olympique de Marseille reçoit Newcastle en Ligue des Champions. Interrogé sur son adversaire français, le coach des Magpies, Eddie Howe, a un plan pour tenter de battre Marseille. « Une partie du plan consistera à essayer d’arrêter leurs attaquants, et Greenwood est l’un des meilleurs qu’ils aient », a-t-il déclaré, avant de poursuivre sur son duel avec Roberto De Zerbi.

« J’ai joué contre lui quand il était à Brighton. Il est toujours très organisé. La bataille au milieu de terrain sera cruciale pour nous, nous devons essayer de contrôler l’espace et bien jouer avec le ballon ». Les Toons parviendront-ils à mettre leur plan à exécution ? L’OM est prévenu !