Menu Rechercher
Commenter 31
Ligue des Champions

LdC : Newcastle a un plan pour battre l’OM

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Eddie Howe, manager de Newcastle @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Marseille Newcastle Voir sur CANAL+ FOOT

Demain, l’Olympique de Marseille reçoit Newcastle en Ligue des Champions. Interrogé sur son adversaire français, le coach des Magpies, Eddie Howe, a un plan pour tenter de battre Marseille. « Une partie du plan consistera à essayer d’arrêter leurs attaquants, et Greenwood est l’un des meilleurs qu’ils aient », a-t-il déclaré, avant de poursuivre sur son duel avec Roberto De Zerbi.

La suite après cette publicité

« J’ai joué contre lui quand il était à Brighton. Il est toujours très organisé. La bataille au milieu de terrain sera cruciale pour nous, nous devons essayer de contrôler l’espace et bien jouer avec le ballon ». Les Toons parviendront-ils à mettre leur plan à exécution ? L’OM est prévenu !

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (31)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Marseille
Newcastle
Eddie Howe
Mason Greenwood

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
Newcastle Logo Newcastle
Eddie Howe Eddie Howe
Mason Greenwood Mason Greenwood
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier