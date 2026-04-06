L’aventure de Benjamin Pavard à l’OM tourne au fiasco !

Arrivé en prêt dans la cité phocéenne en septembre dernier avec l’étiquette de champion du monde et de cadre au sein d’une des meilleures équipes d’Europe (l’Inter Milan), Benjamin Pavard était logiquement très attendu par les supporters phocéens, logiquement conquis du coup réalisé par le duo Benatia-Longoria. Oui mais voilà, près de huit mois après son arrivée dans le sud de la France, le bilan est sans appel… Auteur de 32 matches toutes compétitions confondues sous la tunique olympienne, le Français de 30 ans déçoit plus qu’il ne séduit.

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Dimanche soir, en clôture de la 28e journée de Ligue 1, l’international tricolore (55 sélections, 5 buts) - qui voit sa place pour la prochaine Coupe du Monde plus que jamais incertaine - a d’ailleurs confirmé cette fâcheuse tendance. De retour dans le onze aligné par Habib Beye, le droitier d’1m86 s’est encore loupé. Aligné aux côtés de CJ Egan-Riley et profitant des méformes de Nayef Aguerd et Leonardo Balerdi, Pavard a pourtant livré un premier acté intéressant, à l’instar de ses coéquipiers. Là où le bât blesse, c’est que le natif de Maubeuge s’est, une nouvelle fois, illustré de la pire des manières au retour des vestiaires.

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Pavard ne s’en sort pas

Alors que les Phocéens couraient après le score, l’ancien joueur du LOSC et du Bayern Munich a totalement enterré les espoirs des siens en manquant totalement son dégagement. Une bévue individuelle profitant finalement à Folarin Balogun, auteur d’un des buts de la saison. Dépité après cette terrible erreur, Pavard symbolise surtout les défaillances défensives de son équipe lors de cet exercice 2025-2026. Malgré une expérience qui n’est plus à prouver et un statut à défendre, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2028 du côté de l’Inter est très loin du compte. Des performances déplorables qui ne manquent d’ailleurs pas d’agacer les fans marseillais.

Crédité d’un 3,5 par la rédaction FM, Benjamin Pavard s’est vu attribuer la note de 3 par le quotidien L’Equipe. «Malgré quelques soubresauts, Pavard, 30 ans, n’a jamais réussi à vraiment retrouver la solidité et la fiabilité dont la défense marseillaise a pourtant terriblement besoin. À quelques semaines de la fin de son contrat de prêt en provenance de l’Inter Milan, c’est comme si la fin de son histoire olympienne devenait chaque match un peu plus inéluctable», notait, enfin, le quotidien français à son sujet. Un véritable fiasco.