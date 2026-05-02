Ligue 1 : le RC Lens tombe dans le piège de l’OGC Nice au grand bonheur du PSG

L’OGC Nice recevait le RC Lens à l’Allianz Riviera pour cette 32e journée de Ligue 1 dans un contexte particulier, trois semaines avant leur confrontation en finale de Coupe de France. Les Niçois, classés à la 15e place, cherchaient à se rapprocher du maintien après une série encourageante, tandis que les Lensois, 2es, voulaient consolider leur place de dauphin et retarder le sacre du PSG. Claude Puel alignait un 4-3-3 avec Diouf dans le but derrière Bard, Bah, Oppong et Mendy. Au milieu, Sanson, Boudaoui et Louchet animaient l’entrejeu alors que Boudache, Cho et Diop composaient l’attaque. En face, Pierre Sage optait également pour un 4-3-3 avec Risser dans la cage, protégé par Udol, Sarr, Baidoo et Abdulhamid. Thomasson, Ganiou et Sangaré occupaient le milieu, tandis que Saint-Maximin, Édouard et Thauvin menaient les offensives.

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La première période était engagée et rythmée avec des Lensois légèrement dominateurs dans la possession mais des Niçois dangereux en transitions. Dès les premières minutes, Édouard obligeait Diouf à intervenir sur sa ligne (4e). Les Sang et Or continuaient de pousser et Sangaré voyait sa frappe passer tout près du poteau (22e). Mais la plus grosse occasion intervenait côté niçois lorsque Bah reprenait de la tête à bout portant sur corner, forçant Risser à une parade réflexe spectaculaire (17e). Le rythme restait soutenu avec beaucoup de duels et quelques tensions, à l’image des avertissements pour Thauvin et Bah (45e). Malgré plusieurs situations de part et d’autre, aucune équipe ne parvenait à faire la différence et les deux formations regagnaient les vestiaires sur un score nul et vierge.

Le carton rouge qui a tout changé

Au retour des vestiaires, Nice tentait de mettre plus d’intensité et Cho se signalait rapidement avec une frappe en angle fermé (46e). Lens répondait dans la foulée par Saint-Maximin, dont la tentative était contrée (47e). Le match restait fermé jusqu’à l’heure de jeu où tout basculait. Lancé par Thomasson, Saint-Maximin profitait d’une mauvaise sortie de Diouf pour pousser le ballon dans le but vide et ouvrir le score face à son ancien club (60e). Derrière, les Lensois semblaient maîtriser leur avance même si Thauvin trouvait la barre sur une magnifique frappe enroulée (71e). Nice poussait mais manquait de précision face à une défense nordiste bien organisée. La fin de match devenait complètement folle.

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Réduits à dix après l’expulsion logique d’Abdulhamid pour une faute en position de dernier défenseur (81e), les Lensois reculaient dangereusement. Sur le coup franc qui suivait, Diop voyait son ballon dévié et Abdi surgissait pour égaliser à bout portant, relançant totalement la rencontre (1-1, 84e). Validé après intervention du VAR, ce but faisait exploser l’Allianz Riviera (85e). Malgré la pression niçoise en supériorité numérique dans les dernières minutes, le score n’évoluait plus. Ce nul (1-1) permettait à Lens de rester solidement deuxième mais freinait sa course derrière le PSG, tandis que Nice prenait un point précieux dans la lutte pour le maintien avant un déplacement crucial à Auxerre.