Super League : l’UEC envoie un message fort à l’UEFA !

Association créée dans le but de défendre les intérêts des petits clubs du Vieux Continent, l’Union of European Clubs propose aujourd’hui une alternative à l’ECA (European Club Association), présidée par Nasser al-Khelaïfi. Dans la foulée des débats sur le nouveau format de la Ligue des Champions, de la répartition de ses revenus ou encore de la Super League, qui agite la presse mondiale ces dernières heures, ce projet naissant vise à plus d’équité, de justice et d’équilibre à l’heure où une élite se dégage. Dans cette optique, l’association représentée notamment par William Martucci, l’un des instigateurs de ce mouvement inédit, est logiquement sorti du silence après le verdict rendu par la Cour de justice de l’Union européenne, estimant que les règles imposées par la FIFA et l’UEFA au sujet des créations de compétitions, comme la Super League, seraient contraires au droit de l’Union Européenne. Une sortie qui a rapidement eu l’effet d’une bombe pour le football mondial, débouchant quelques minutes plus tard sur une proposition de l’organisation A22 pour une nouvelle compétition européenne ouverte avec 64 clubs répartis en trois ligues. Ce jeudi soir, l’UEC publie ainsi un communiqué réaffirmant sa position contestatrice vis à vis de la Super League. «L’UEC soutient la décision de la CJCE pour un avenir plus équitable du football européen. L’UEC se félicite de la décision de la CJCE confirmant le rôle réglementaire crucial de l’UEFA dans la sauvegarde d’une concurrence loyale et équilibrée dans le football européen. L’ensemble de l’écosystème du football, y compris les joueurs, les entraîneurs, les ligues, les fédérations, les clubs et, surtout, les supporters, s’est déjà exprimé haut et fort contre la Super Ligue européenne, un modèle qui perpétue la participation de quelques privilégiés, limitant le sommet du football européen à une élite. Tout ce qui n’est pas un modèle totalement ouvert, avec un accès direct uniquement à partir des ligues nationales, saison après saison, est un format fermé, qui va à l’encontre des valeurs européennes du sport. Par conséquent, l’UEC s’oppose fermement aux compétitions séparées qui sapent ces principes et mettent en péril la stabilité de l’écosystème sportif en général».

Par ailleurs, l’UEC, qui poursuit aujourd’hui son ascension avec plusieurs clubs officiellement membres (Union Saint Gilloise, Osasuna…), adresse un message fort à l’UEFA, indiquant que le moment est venu pour l’instance du football européen de revoir ses règles afin de «développer davantage la gouvernance, les processus de prise de décision et un système d’autorisation préalable robuste et clairement défini en accord avec le droit européen». Et de conclure : «le football européen a toujours progressé sur la base d’un consensus et l’UEC considère la période à venir comme une évolution positive. L’UEFA aura la clairvoyance de chercher un compromis avec toutes les parties prenantes, de réaffirmer sa position d’autorité et de protéger les initiatives positives telles que la CUE. L’UEC continuera à défendre des objectifs légitimes reconnus par la législation européenne et les objectifs de la politique sportive dans le but d’améliorer l’équilibre compétitif, tels que de nouvelles règles de solidarité financière, un meilleur système de distribution des revenus et un système d’accès équilibré aux compétitions européennes afin d’éviter que les clubs d’élite ne s’échappent et de contribuer à préserver les valeurs communautaires traditionnelles du football européen. L’UEC estime qu’un système où les contributions sont équilibrées et proportionnées, et où tous les clubs ont une chance équitable de concourir et de prospérer, est conforme aux conclusions plus larges de l’arrêt de la CJCE et aux valeurs partagées de la communauté du football européen. L’UEC reste déterminée à travailler en collaboration avec l’UEFA, les institutions européennes et toutes les parties prenantes pour relever ces nouveaux défis. Ensemble, nous pouvons tirer parti de ce moment de clarification juridique et réglementaire pour innover, nous adapter et veiller à ce que le football européen continue à prospérer dans le cadre d’un modèle de gouvernance qui protège et respecte son héritage tout en adoptant les changements nécessaires pour un avenir durable et inclusif». Le défi est immense mais se trouve bel et bien à la hauteur des enjeux actuellement traversés par le football européen.