OL : Jean-Michel Aulas flingue encore Juninho

Alors que l’Olympique Lyonnais est toujours dans une situation sportive délicate malgré l’arrivée de Laurent Blanc sur le banc du club rhodanien, Jean-Michel Aulas a maintenu la confiance en ses hommes forts lors d’une interview au Monde. Le président de l’OL a également évoqué le cas Juninho durant cette entrevue et il en rajouté une couche durant une entrevue avec nos confrères de L’Equipe.

«Je n’aurais rien dit s’il ne s’était pas permis, il y a quatre jours, de dire qu’on aurait dû laisser partir Rayan Cherki au PSG (), alors qu’il avait décidé, quand il était là, que ce joueur ne réussirait pas. Nous avons fait des erreurs, c’est vrai. Mais sur les deux dernières années, on paie des erreurs que je ne peux pas assumer, puisque je lui avais donné les clés. C’est la vérité. Je sais que les médias ont tendance à croire plus facilement les anciens joueurs que les dirigeants, mais il ne faut pas réécrire l’histoire. Il n’a pas fait le travail, c’est tout»* a notamment confié Jean-Michel Aulas. L’histoire d’amour entre les deux hommes est bel et bien terminée.

