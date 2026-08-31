Accord à 75 M€ entre Everton et Manchester City pour Iliman Ndiaye !

La fin d’un feuilleton qui aura animé une grande partie de ce mercato estival. Arrivé à Everton avec de grandes ambitions, Iliman Ndiaye s’apprête, en effet, à franchir un nouveau cap dans sa carrière. L’attaquant de 26 ans devrait, sauf retournement de situation de dernière minute, rejoindre Manchester City, où il viendra renforcer un secteur offensif déjà très compétitif.

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Selon les dernières informations de RMC Sport, Manchester City et Everton ont, en effet, trouvé un accord de principe pour le transfert de l’ancien joueur de l’OM pour un montant estimé à 75 millions d’euros. Nos confrères précisent que le Sénégalais, qui était tout proche de rejoindre Tottenham, doit désormais passer sa visite médicale mardi, soit la dernière étape avant de finaliser son arrivée chez les Skyblues.

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L’OM se frotte les mains

Sauf contretemps, il s’engagera avec Manchester City pour un contrat de longue durée. Avec cette opération, la formation mancunienne réalise donc un nouveau coup majeur sur le marché des transferts. De son côté, Everton s’apprête à réaliser une importante rentrée financière grâce au départ de l’un de ses joueurs phares. Une future revente qui ne laissera, par ailleurs, pas Marseille indifférent.

Au moment de la vente de Ndiaye, l’OM avait, pour rappel, négocié 10 % sur la plus-value réalisée par Everton lors d’un éventuel futur transfert. Dès lors, le club phocéen - dans une situation économique très compliquée - va profiter de ce deal pour récupérer 7,5 millions d’euros. Une somme bienvenue à l’heure où la direction phocéenne a décidé de conserver Paixão, Aguerd, Timber et Emerson…