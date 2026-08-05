La FIFA dément les rumeurs sur la finale du Mondial 2030

La FIFA a rapidement réagi aux révélations du Times concernant Gianni Infantino. Pour rappel, le quotidien britannique affirmait que le président de l’instance mondiale aurait proposé au Maroc d’accueillir la finale de la Coupe du monde 2030 en échange d’un soutien public lors de la prochaine élection à la présidence de la FIFA en mars 2027. Une information qui intervenait alors qu’Infantino est fragilisé par plusieurs polémiques et cherche à consolider ses soutiens à quelques mois du scrutin.

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Interrogée par l’agence de presse espagnole EFE, la FIFA a fermement démenti ces accusations. L’instance juge « faux et trompeur » d’affirmer que Gianni Infantino aurait fait une quelconque promesse concernant le pays hôte de la finale du Mondial 2030. Elle rappelle également qu’aucune décision n’a encore été prise sur le sujet et précise que le choix du stade qui accueillera la finale sera effectué « en temps voulu ».