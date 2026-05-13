PSG : aucune célébration après le match contre le PFC au Parc des Princes

Le Paris FC reçoit le PSG ce dimanche à 21h pour clôturer cet exercice 2025-26. Si le club champion d’Europe en titre est clairement proche d’être sacré - même s’il reste un choc important face au RC Lens dès ce soir - la troupe de Luis Enrique se retrouve dans une impasse. En effet, comme l’indique L’Équipe, malgré le fait qu’il y ait qu’une petite rue à traverser pour fêter son trophée au Parc des Princes, la préfecture aurait refusé la demande.

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La raison est simple : la célébration du titre de Ligue 1 aurait nécessité un grand nombre de supporters présents dans l’enceinte du probable champion, et le match se terminera vers 23h, un horaire très tardif. Par conséquent, pour des raisons de sécurisation et d’organisation pour les deux sites, la demande faite par le champion d’Europe 2025 a été rejetée. Il va encore falloir attendre dans la capitale…