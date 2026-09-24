La vente du FC Nantes se précise !
La vente du FC Nantes entre dans une phase plus concrète. Selon les dernières informations de Télénantes, confirmées et complétées par L’Equipe, des négociations sont officiellement engagées avec un groupe d’investisseurs étrangers représenté par l’intermédiaire portugais Paulo Tavares. Une lettre d’intention aurait été signée, marquant une nouvelle étape dans le processus de cession du club, toujours détenu par Waldemar Kita.
Un écart important subsiste toutefois entre les deux parties sur la valorisation du club. Les investisseurs auraient formulé une première proposition comprise entre 30 et 40 millions d’euros, tandis que Waldemar Kita en demanderait 95 millions. Les discussions doivent donc encore permettre de rapprocher les positions avant une éventuelle finalisation de la vente mais le quotidien français affirme que «les propositions des repreneurs tendraient vers les 100 M€». A suivre…
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