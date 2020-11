Christopher Nkunku ne regrette pas son départ du PSG

À quelques heures de retrouver son club formateur en Ligue des Champions (à suivre en live sur notre site), Christopher Nkunku a accordé un entretien à Kicker. Au média allemand, le milieu de terrain de bientôt 23 ans (il les aura le 14 novembre prochain) affirme ne pas regretter son départ du PSG il y a un peu plus d'un an contre 13 M€ car cela lui a permis de progresser dans un environnement tout nouveau pour lui. Arrivé sur la pointe des pieds au RB Leipzig, il a rapidement su s'intégrer et faire partie du onze de Julian Nagelsmann, atteignant même la demi-finale de la Ligue des Champions... face au PSG en août dernier.

«J'ai déjà disputé 50 matchs, marqué des buts, donné des passes décisives, atteint les demi-finales de la Ligue des champions et lutté pour les premières places en Bundesliga. Le changement n'était donc pas une si mauvaise idée. Je peux maintenant dire qu'il vaut mieux quitter sa zone de confort pour grandir », raconte celui qui a tout de même marqué à 5 reprises et surtout délivré 18 passes décisives (en 53 matchs toutes compétitions confondues) depuis son arrivée en Allemagne. Il espère sans doute améliorer ses performances face à son club formateur.