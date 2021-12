PL : Trent Alexander-Arnold joueur du mois de novembre

Trent Alexander-Arnold (23 ans) est récompensé pour ses très bonnes performances du mois dernier. La Premier League a annoncé ce vendredi que le latéral droit de Liverpool a été élu meilleur joueur du championnat d'Angleterre pour le mois de novembre.

L'international anglais, qui était en concurrence avec Joao Cancelo (Man City), Bernardo Silva (Man City), Diogo Jota (Liverpool), John McGinn (Aston Villa) et Emmanuel Dennis (Watford), a délivré 4 passes décisives au cours de l'avant-dernier mois de l'année civile (1 contre West Ham, 2 face à Arsenal et 1 autre contre Southampton), trouvant le chemin des filets à une reprise également, lors de la défaite des Reds face aux Hammers.

Boss. 👊



Trent Alexander-Arnold is your @EASPORTSFIFA Player of the Month for November! 🔴#PLAwards | @TrentAA pic.twitter.com/vrbVEbbZs7