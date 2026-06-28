CdM 2026, Canada : Alphonso Davies de retour pour défier l’Afrique du Sud

Absent depuis le début de la compétition en raison d’une blessure aux ischio-jambiers contractée lors des demi-finales de Ligue des Champions face au PSG (5-4, 1-1), Alphonso Davies va enfin pouvoir retrouver les terrains. Le défenseur canadien, resté sur le banc durant toute la phase de groupes malgré sa présence dans le groupe, sera disponible pour le seizième de finale face à l’Afrique du Sud (dimanche, 21h), comme l’a confirmé le sélectionneur Jesse Marsch en conférence de presse. Le joueur du Bayern Munich, capitaine et cadre de la sélection, représente un renfort majeur pour le Canada au moment d’aborder la phase à élimination directe.

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« Alphonso est de retour, en bonne santé et prêt à jouer. Je pense que c’est un moment important et un véritable atout pour l’équipe », a déclaré Jesse Marsch, soulignant l’importance du retour de son leader. De son côté, Davies n’a pas caché sa frustration d’avoir dû rester éloigné du terrain durant le début du Mondial en conférence de presse : « c’était dur de regarder ces trois matchs. C’était pénible. La seule chose qu’on a envie de faire, c’est jouer. » Sorti deuxième de son groupe, le Canada affrontera l’Afrique du Sud à Los Angeles, loin de ses supporters, pour tenter de décrocher une place en huitièmes de finale.