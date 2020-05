L'OM veut faire revenir Mario Balotelli, la Juventus ne lâche pas Arthur

La suite après cette publicité

Certains clubs de Premier League veulent un report du projet restart

En Angleterre, la reprise de la Premier League fait toujours autant débat ! Si beaucoup de clubs militent pour un retour de la compétition lorsque les conditions sanitaires le permettront, d'autres veulent un report. C'est ce qu'indique le Daily Mail dans son édition du jour. Le journal britannique indique que certains clubs estiment que cela pourrait coûter des vies ! Ils révèlent leur crainte concernant le projet de redémarrage de la Premier League et souhaitent un report du projet Restart. Alors que les clubs de Premier League doivent se réunir lundi pour donner leur avis concernant une éventuelle reprise sur terrain neutre, à huis clos et dans un nombre limité de stades, les clubs réticents à la reprise veulent que le gouvernement donne son aval pour la reprise. Pour le moment, mettre tout le monde d'accord ne sera pas une mince affaire !

Balotelli fait les gros titres en Italie

En Italie, c'est un joueur bien connu de la Ligue 1 qui fait la Une de la Gazzetta dello Sport. En couverture du journal au papier rose, il est question de l'avenir de Mario Balotelli ! Actuellement à Brescia cette saison, le fantasque attaquant ne sait pas encore où il jouera la saison prochaine. Alors que son club actuel est proche d'une relégation, la Gazzetta estime que ce Mario doit jouer en Italie la saison prochaine et donc rester en Serie A. Oui, mais l'international italien ne manque pas de courtisans. Notamment l'Olympique de Marseille qui aimerait le faire revenir après sa pige de 6 mois la saison dernière, mais des clubs comme Arsenal ou encore Dortmund seraient prêts à relancer l'attaquant de 29 ans. Son agent, le célèbre Mino Raiola serait déjà en discussion avec l'AS Roma, mais d'autres clubs italiens pensent à lui comme le Genoa ou encore Parme. Le joueur donne sa priorité à son pays natal, mais avec Balotelli rien n'est jamais sûr. L'ancien joueur de Nice fait aussi la Une du Corriere dello Sport, mais pour une toute autre raison ! En effet, hier, l'attaquant a répondu aux attaques de son coéquipier en sélection Giorgio Chiellini, qui n'a pas été tendre avec lui dans sa biographie. Le défenseur a déclaré : «Balotelli est une personne négative sans aucun respect pour l'équipe. En 2013, lors du match de Coupe des Confédérations contre le Brésil, il ne nous a pas du tout aidés. Il méritait une gifle.» Une déclaration à laquelle Balotelli n'a pas tardé à réagir qualifiant son coéquipier sous le maillot de la Nazionale comme un «capitaine sans courage» ! Les retrouvailles s'annoncent tendues entre les deux hommes...

Fenerbahçe veut tenter le gros coup Marcelo

On termine ce tour de la presse en Turquie où Fotomac évoque carrément une bombe à Fenerbahçe ! En effet, le club stambouliote voudrait s'offrir les services de Marcelo, le latéral gauche du Real Madrid. Le Fener est conscient des difficultés rencontrées par le Brésilien cette saison, notamment au niveau des blessures et se dit qu'il y a un coup à jouer avec le club merengue qui ne serait pas opposé à un départ. Après 13 saisons au Real, le défenseur a perdu sa place de titulaire indiscutable au profit de Ferland Mendy et pourrait être tenté par le challenge proposé par le club turc ! Affaire à suivre...