CR7, Lukaku, Kimpembe : Thomas Tuchel vide son sac

Thomas Tuchel a pris le pouvoir. Après le changement de propriétaire et de direction, le technicien allemand a pris du galon. En plus de gérer l'équipe première, il travaille en étroite collaboration avec Todd Boehly, le nouveau boss des Blues, sur le marché des transferts. Ce, en attendant qu'un directeur sportif soit nommé. Les deux hommes, qui s'appellent plusieurs fois par jour depuis des mois, planchent sur le recrutement. L'objectif est de bâtir l'équipe la plus compétitive possible afin de défier Manchester City et Liverpool dans la quête du titre en Premier League.

La suite après cette publicité

En stage de pré-saison à Los Angeles avec ses joueurs, Tuchel s'active donc sur le mercato comme il l'a confié lors d'un entretien accordé à plusieurs médias dont Football London. «Avec Todd Boehly, nous avons une relation très intense et étroite pour obtenir les signatures et rendre l'équipe meilleure. Superviser les transferts n'est pas ce que je préfère et à long terme, l'accent doit être mis sur l'entraînement. Mais pour le moment, bien sûr, mon aide est nécessaire et souhaitée. Il est nécessaire que je me lève et que je prenne cette responsabilité».

Tuchel met la pression à Kanté et Jorginho

L'Allemand a ensuite évoqué les dossiers brûlants. Concernant les joueurs en fin de contrat en 2023, comme N'Golo Kanté et Jorginho, il a confié : «nous étions au courant de la situation avec Andreas (Christensen) et Toni (Rüdiger) et nous ne voulons plus que cela se reproduise. Nous sommes donc là pour résoudre tout cela dans le meilleur intérêt du club». Chelsea ne veut donc pas perdre ses joueurs librement dans un an. Il faudra donc soit les faire prolonger, soit les vendre cet été. Ensuite, l'ancien coach du PSG a évoqué le départ de Romelu Lukaku, de retour sous la forme d'un prêt à l'Inter Milan un après son départ.

«Il n'y a jamais eu de réunion où j'ai dit: "je veux que ce gars parte". Jamais. J'ai toujours été clair: s'il reste, nous ferons tout pour le mettre à sa meilleure place et en meilleure forme, pour améliorer notre style de jeu, pour qu'il s'intègre mieux. Mais ça a toujours été une possibilité qu'il reste. Toutefois Romelu a dit très clairement qu'il voulait partir et les propriétaires ont pris la décision tout de suite. Je suis mécontent que nous n'ayons pas pu tirer plus de lui. Peut-être que cela aurait juste pris un peu plus de temps».

Il regrette l'échec Lukaku

Il poursuit : «qui sait ? Mais nous ne le saurons pas maintenant. Une fois que Romelu a donné son avis clair sur la situation et qu'il y avait une solution sur la table, les propriétaires ont fait leur choix et ont eu ma bénédiction». Dans le secteur offensif, Chelsea a recruté Raheem Sterling. «Il était la priorité absolue pour ce poste. J'ai tout de suite donné son nom à Todd. Chaque fois que nous avons joué contre lui... c'était horrible de jouer contre lui ! Sa qualité principale est son intensité et la répétition de ses efforts à haute intensité. C'est tout simplement exceptionnel au cours des dernières années».

Le coach ajoute : «c'est exactement ce dont nous avons besoin pour élever le niveau de nos joueurs, qu'ils comprennent ce dont nous avons besoin. C'est ce dont nous sommes si sûrs et c'est pourquoi il était en tête de liste». Sur la liste de Boehly a aussi figuré le nom de Cristiano Ronaldo. L'Américain a d'ailleurs échangé avec Jorge Mendes. Mais Chelsea a abandonné cette piste hier puisque Thomas Tuchel a refusé de recruter la star portugaise. Ce n'est pas la façon de faire de l'Allemand comme il l'a précisé aux journalistes.

Le coach allemand ne veut pas d'attaquant supplémentaire

«Il (Boehly) demande un avis. Il a aussi des joueurs qu'il aime et il y a des joueurs qui lui sont proposés. Il peut toujours avoir notre avis et c'est une discussion animée. Il existe une sorte de liste, mais pas une où vous mettez six noms et vous dites apportez-moi ces joueurs ou je pars. Je n'ai jamais travaillé comme ça. Mais, bien sûr, les positions sont claires et les profils sont clairs. Ensuite, il y a un, deux ou trois noms sur la liste. Et dans les périodes de transfert, il ne faut pas longtemps pour qu'un quatrième nom, un cinquième nom, un sixième nom vienne de tous les côtés».

Mais à écouter Tuchel, recruter un attaquant pour remplacer Lukaku n'est pas d'actualité. «Pour le moment, nous avons Timo (Werner), Kai (Havertz), Michy Batshuayi, Armando Broja, Raheem Sterling peut aussi être neuf. Voyons comment les choses fonctionnent. Je pense qu'en ce moment, notre priorité n'est pas d'avoir un autre grand attaquant. Je pense que nous avons assez d'intensité, de capacités et de mobilité pour compenser. Nous partons de là. Nous devons d'abord nous concentrer sur différents domaines et peut-être nous verrons plus tard.»

Le chantier de la défense prioritaire

La piste CR7 est donc à oublier. Idem pour celle menant à Lewandowski. «Je ne pense pas que nous ayons une chance, mais s'il y en a une, c'est l'un des meilleurs numéros neuf. Mais cela n'a pas de sens de faire des commentaires sur les joueurs d'autres clubs et je ne commencerai pas à le faire. Il y a les meilleurs numéros neufs en ce moment, mais nous sommes satisfaits de ce que nous avons. La priorité n'est pas un n°9. Nous avons signé notre priorité absolue (Sterling) et cela me rend très, très heureux». Tuchel attend surtout des défenseurs. Kalidou Koulibaly est en approche. Presnel Kimpembe est, lui, ciblé.

«Nous avons besoin de défenseurs centraux, au moins deux pour remplacer Andreas et Toni. Nous avons Azpi (Cesar Azpilicueta) en ce moment dans notre équipe et nous avançons avec lui, mais il y a des discussions en cours sur sa situation personnelle et de ce que nous voulons. Je pense qu'avec Thiago (Silva) au milieu, Toni à gauche et Azpi ou Andreas (à droite), nous avions les trois meilleurs arrières du monde». Le coach de Chelsea espère à présent pouvoir compter sur Koulibaly et Kimpembe, qu'il a dirigé à Paris et avec lequel il échange, pour épauler Thiago Silva. Et contrairement au dossier CR7, Tuchel et Boehly sont d'accord sur ce sujet.