L’OL n’en finit plus de rêver d’une saison historique

Il y a des saisons qui basculent dans une autre dimension, des exercices qui dépassent le simple cadre d’un championnat pour flirter avec l’histoire. Celle que vit aujourd’hui l’Olympique Lyonnais appartient à cette catégorie rare. En dominant l’OGC Nice (2-0) pour conclure la 22e journée de Ligue 1, les hommes de Paulo Fonseca ont signé une 13e victoire consécutive toutes compétitions confondues. Une série folle, vertigineuse, qui les rapproche d’un record vieux de près de vingt ans. Les 14 succès d’affilée enregistrés entre août et novembre 2006, à l’époque dorée des sept titres consécutifs. Jamais depuis, Lyon n’avait approché une telle cadence infernale. Avec 24 victoires en 33 matches officiels, soit 73% de succès, l’OL affiche le meilleur ratio de victoires de son histoire sur une saison. Oui, vous avez bien lu. Jamais, même au cœur de son hégémonie nationale, le club rhodanien n’avait affiché une telle efficacité comptable à ce stade.

«Je pense qu’aujourd’hui était un jour très important. Tout le monde comprend que ces trois points allaient être une bonne étape. A la fin, tout le monde était content. Je pense que la prestation de l’équipe était magnifique. Ce groupe mérite ce moment. On a encore beaucoup à faire mais cette victoire est très importante. En ce moment, je suis seulement content des trois points. Je dois dire qu’aujourd’hui n’était pas facile. Mais à la fin, on a gagné. On a manqué un peu d’intensité dans notre jeu au début. Nice était rapide avec le ballon. L’équipe a cette capacité d’être toujours équilibrée. Nous sommes ensemble à défendre avec beaucoup d’équilibre. Les 19 clean sheets montrent que l’équipe est très équilibrée. Je pense que nous allons avoir de plus en plus de difficultés. Nous allons avoir des matchs difficiles avec Strasbourg et Marseille. On doit seulement penser au prochain match avec de l’humilité», a expliqué Paulo Fonseca. Ce qui rend cette trajectoire encore plus fascinante, c’est la régularité clinique de cette équipe.

Une saison historique à venir ?

Lorsque l’OL termine ses rencontres à onze contre onze, les troupes de Fonseca affichent un bilan de 23 succès en 27 matches dans cette configuration (un nul, trois défaites). Un chiffre qui dit tout de la maîtrise collective et de la discipline tactique insufflées par Fonseca. Au Groupama Stadium, la forteresse est redevenue imprenable, avec neuf victoires consécutives toutes compétitions confondues, une performance qui n’avait plus été atteinte depuis septembre-novembre 2006. Les Gones ont réinstallé la peur chez leurs visiteurs. Chaque adversaire qui pose le pied dans l’arène lyonnaise sait qu’il devra livrer un combat parfait pour espérer exister. Et encore, cela ne suffit souvent pas. Car Lyon sait souffrir, plier sans rompre, avant de frapper avec une efficacité chirurgicale. Défensivement, la mue est tout aussi spectaculaire. Avec 12 clean sheets en championnat, l’OL est l’équipe la plus hermétique de Ligue 1, devant le Paris Saint-Germain (11). Une statistique qui symbolise le nouvel ADN lyonnais qui met de l’intensité, de la solidarité, de la rigueur. Depuis la 14e journée, seuls le RC Lens et l’OL ont pris 24 points, laissant derrière eux le PSG (21). Cette dynamique place les Gones parmi les équipes les plus performantes de France sur la durée récente. Derrière, Lorient (20), Toulouse (14), Brest (14), Angers (13), Rennes (13), Le Havre (12), l’OM (12), Monaco (11) et Lille (11) suivent à distance.

Bien plus qu’une forme olympique, Lyon n’avance plus à petits pas, à bonds de géant. Et dans son sillage, la concurrence observe, impuissante ou admirative. «Tout le vestiaire a les mêmes valeurs. Personne ne se prend pour un autre. Je vois au quotidien que l’on continue à faire les mêmes efforts. On écoute le coach. La mentalité est présente. Tout le monde se donne à fond sur le terrain. Tout le monde court. Tout le monde fait ses efforts», a expliqué Corentin Tolisso en zone mixte. Et comme si cela ne suffisait pas, l’OL ne se contente pas de briller en championnat. Déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa et présent en quarts de finale de la Coupe de France, le club rhodanien peut encore rêver d’un printemps incandescent sur tous les tableaux. Revenir à six longueurs du PSG en Ligue 1, prolonger cette série historique, viser un trophée national, s’offrir une épopée européenne. Les scénarios les plus fous ne semblent plus irréalistes. Lyon rejoue avec l’histoire, flirte avec ses propres sommets et regarde désormais droit dans les yeux ses années mythiques. Cette saison n’est plus simplement réussie. Elle est en train de devenir légendaire.