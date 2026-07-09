Espanyol : Gabriel Moscardo rêve toujours de s’imposer au PSG

Recruté durant l’hiver 2024, Gabriel Moscardo poursuit son apprentissage du football européen hors du Paris Saint-Germain. Lié au club de la capitale jusqu’en 2028, le milieu brésilien de 20 ans a enchaîné des prêts à Reims, Braga et il vient d’atterrir à l’Espanyol. Désireux de s’imposer en Liga, l’ancien pensionnaire du Corinthians avoue qu’il espère toujours avoir un jour sa chance chez les Rouge et Bleu.

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«Mon rêve, c’est de jouer au PSG, mais pour l’instant, je me consacre à 100 % à l’Espanyol. Je suis convaincu que je sais jouer comme je le faisais au Corinthians, avec joie et personnalité. J’aurai l’occasion de le prouver chaque semaine. Je pense que c’est ainsi que je pourrai revenir au PSG, même si pour l’instant, je n’y pense pas beaucoup. Je ne pense qu’à apporter de la joie à l’Espanyol et à ses supporters. Je discute avec Luis Campos, le directeur sportif. Il me donne confiance. Il me transmet le message de Luis Enrique. Ils espèrent que j’aurai du temps de jeu, que je serai un acteur clé, que je jouerai. Ils savent que si je joue davantage, je montrerai que je suis capable de jouer au PSG», a-t-il déclaré dans des propos relayés par Mundo Deportivo.