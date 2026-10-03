Première grosse alerte pour Zidane, le Bernabeu prépare un terrible accueil à Kylian Mbappé

Premier accroc pour Zinedine Zidane

Première vraie alerte pour Zinédine Zidane à la tête des Bleus. L’Equipe résume la soirée avec cette formule : « Un bijou et une bévue ». Le bijou, c’est évidemment le magnifique coup franc de Michael Olise, qui avait permis à la France d’ouvrir le score. La bévue, c’est cette perte de balle qui permet finalement à Alessandro Bastoni d’égaliser pour l’Italie. Résultat : 1-1 au Stade de France, et quelques regrets pour des Bleus qui avaient pourtant largement les moyens de gagner. L’Équipe insiste d’ailleurs avec ce titre : « Fallait pas gâcher ». La France a eu les occasions, a beaucoup pressé et a globalement dominé, mais elle n’a jamais réussi à tuer le match. Et après l’expulsion d’Upamecano, l’Italie aurait même pu complètement renverser la rencontre.

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Le Bernabéu commence à perdre patience avec Mbappé

Kylian Mbappé est de plus en plus dans le viseur de la presse catalane. Sport estime que malgré ses buts, son image commence à se dégrader auprès d’une partie des Madrilènes. Le dernier épisode concerne des images de Mbappé à Paris alors qu’il récupère de sa blessure. Le Français avait pourtant bien l’autorisation du club et n’a enfreint aucune règle, mais le journal estime que ça alimente encore cette image d’un joueur parfois trop centré sur son propre univers. Sport pense même que le prochain match de Mbappé au Bernabéu pourrait être accompagné de quelques sifflets. En clair : les buts ne suffisent plus, Mbappé doit encore reconquérir une partie du public madrilène.

Fausse alerte pour Raphinha

Du côté de Barcelone, il y a une bonne nouvelle concernant Raphinha. Sport titre que le club peut « enfin respirer ». Le Brésilien souffre seulement d’un œdème musculaire à la cuisse droite, et les examens ont écarté une blessure plus grave. Il devrait pouvoir revenir assez rapidement, même si Hansi Flick pourrait choisir de le ménager au retour de la trêve.