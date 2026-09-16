OL : le but de Nartey après le joli numéro de Boudache face à Anderlecht

L’OL n’aura pas attendu longtemps pour lancer sa campagne de Ligue Europa ! Après seulement huit minutes de jeu face à Anderlecht, les Gones ont pris les devants grâce à Noah Nartey. Une ouverture du score qui doit beaucoup au superbe travail de Boudache, auteur d’un joli numéro sur le côté avec une série de passements de jambes qui a complètement déstabilisé la défense belge.

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NOAH NARTEY LANCE LA SAISON DE L'OL EN LIGUE EUROPA 🔥



Les Gones mènent face à Anderlecht après 8 minutes de jeu, en direct sur CANAL+Foot 🦁#ANDOL ｜ #UEL pic.twitter.com/dprvd8FEoC — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 16, 2026

Après avoir fait la différence individuellement, Boudache a servi Nartey, qui n’a plus eu qu’à conclure avec sang-froid. Une belle combinaison entre la percussion du premier et la finition du second pour permettre à l’OL de démarrer sa soirée européenne de la meilleure des manières.