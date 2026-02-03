Le message de Karim Benzema aux supporters d’Al Hilal
Karim Benzema a adressé un message chaleureux aux supporters d’Al Hilal après l’annonce officielle de son transfert en provenance d’Al-Ittihad. Sur les réseaux sociaux, l’attaquant français de 38 ans s’est montré enthousiaste et reconnaissant, déclarant : « salut les fans, comment allez-vous ? Je suis heureux d’être ici. Je viens d’atterrir de Djeddah. À bientôt. Salam. » Cette prise de parole intervient alors que Benzema s’apprête à débuter, avec ses nouveaux coéquipiers, un nouveau défi en Saudi Pro League.
Ce transfert, officialisé lundi soir, a marqué la fin d’un premier chapitre saoudien réussi à Al-Ittihad où Benzema s’était engagé après quatorze saisons au Real Madrid, contribuant notamment à un doublé championnat et Coupe lors de la saison dernière. Néanmoins, les tensions contractuelles avec Al-Ittihad ont poussé le Nueve à la rupture mutuelle de son contrat, lui permettant ainsi de s’engager librement avec Al Hilal pour une durée d’un an et demi jusqu’en juin 2027.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer