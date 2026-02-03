Le message de Karim Benzema aux supporters d’Al Hilal

Karim Benzema a adressé un message chaleureux aux supporters d’Al Hilal après l’annonce officielle de son transfert en provenance d’Al-Ittihad. Sur les réseaux sociaux, l’attaquant français de 38 ans s’est montré enthousiaste et reconnaissant, déclarant : « salut les fans, comment allez-vous ? Je suis heureux d’être ici. Je viens d’atterrir de Djeddah. À bientôt. Salam. » Cette prise de parole intervient alors que Benzema s’apprête à débuter, avec ses nouveaux coéquipiers, un nouveau défi en Saudi Pro League.

Ce transfert, officialisé lundi soir, a marqué la fin d’un premier chapitre saoudien réussi à Al-Ittihad où Benzema s’était engagé après quatorze saisons au Real Madrid, contribuant notamment à un doublé championnat et Coupe lors de la saison dernière. Néanmoins, les tensions contractuelles avec Al-Ittihad ont poussé le Nueve à la rupture mutuelle de son contrat, lui permettant ainsi de s’engager librement avec Al Hilal pour une durée d’un an et demi jusqu’en juin 2027.