Menu Rechercher
Commenter 7
Liga

Barça : Pau Cubarsi annonce la couleur pour la finale de la Supercoupe d’Espagne

Par Aurélien Macedo
1 min.
Pau Cubarsi, le défenseur central du Barça @Maxppp

Large vainqueur de Bilbao (5-0), le FC Barcelone a brillé en Supercoupe d’Espagne et s’est qualifié pour la finale. Le club catalan défiera le vainqueur de l’autre demi-finale, l’Atlético de Madrid ou le Real Madrid. Après la rencontre, Pau Cubarsi a donné son avis sur sa finale rêvée. Le défenseur central espagnol a une petite préférence pour le Real Madrid.

La suite après cette publicité

«On s’est facilité la tâche grâce à notre efficacité offensive. Menant 5-0, on voit peut-être la différence, mais il ne faut pas relâcher la pression si on veut garder le rythme pour la finale. L’adversaire ? Un Clásico est toujours excitant, mais quel que soit l’adversaire, on le prendra», a-t-il confié après ce match.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Pau Cubarsí

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Pau Cubarsí Pau Cubarsí
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier