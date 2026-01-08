Barça : Pau Cubarsi annonce la couleur pour la finale de la Supercoupe d’Espagne

Large vainqueur de Bilbao (5-0), le FC Barcelone a brillé en Supercoupe d’Espagne et s’est qualifié pour la finale. Le club catalan défiera le vainqueur de l’autre demi-finale, l’Atlético de Madrid ou le Real Madrid. Après la rencontre, Pau Cubarsi a donné son avis sur sa finale rêvée. Le défenseur central espagnol a une petite préférence pour le Real Madrid.

«On s’est facilité la tâche grâce à notre efficacité offensive. Menant 5-0, on voit peut-être la différence, mais il ne faut pas relâcher la pression si on veut garder le rythme pour la finale. L’adversaire ? Un Clásico est toujours excitant, mais quel que soit l’adversaire, on le prendra», a-t-il confié après ce match.