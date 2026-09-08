Youth League : le LOSC neutralise le Betis

Ce soir, la Ligue des Champions fait son grand retour. Avant de retrouver la plus belle des compétitions, la Youth League, la C1 des U19, a fait office de mise en bouche. Le LOSC a notamment affronté le Real Betis Balompié.

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Les Nordistes, entraînés par Stéphane Pichot, n’ont pas réusi à faire mieux qu’un match nul. Mais ils s’en sortent plutôt bien puisqu’ils ont terminé la rencontre à dix après l’expulsion d’Antoine Goubo à la 89e minute. Score final : 0-0. Lors de la prochaine journée, les jeunes du LOSC se rendront à Londres pour défier Arsenal.