Équipe de France : le trafic londonien retarde l’arrivée d’Eli Junior Kroupi à Clairefontaine

Attendu lundi soir à Clairefontaine pour rejoindre l’équipe de France, Eli Junior Kroupi a finalement dû reporter son arrivée de quelques heures. En cause, les importantes difficultés de circulation rencontrées à Londres, qui ont perturbé son déplacement. « Le trafic, hier soir, à Londres a contrarié le déplacement d’Eli Junior Kroupi. Il rejoint le groupe dans la matinée », a précisé l’encadrement des Bleus ce mardi matin. Une arrivée légèrement retardée pour l’attaquant appelé pour la première fois en équipe de France A par Zinédine Zidane afin de remplacer Marcus Thuram. Le joueur de l’Inter Milan a dû déclarer forfait après avoir ressenti une douleur à l’ischio-jambier droit lors de la rencontre face à Côme. Malgré des soins et des examens complémentaires, sa gêne persistante a conduit le staff médical tricolore à le remettre à la disposition de son club.

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Cette première convocation intervient à deux jours du déplacement des Bleus en Italie, où ils affronteront la Squadra Azzurra à San Siro. Initialement attendu dès lundi soir, Eli Junior Kroupi doit donc retrouver ses nouveaux coéquipiers dans la matinée, avant le départ de la délégation française pour Milan. Son appel constitue un nouveau changement dans le groupe de Zinédine Zidane, déjà contraint de remplacer Pierre Kalulu par Saël Kumbedi, initialement présent avec les Espoirs à Clairefontaine.