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Aston Villa : le grave verdict est tombé pour Amadou Onana

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
onana @Maxppp

Coup dur pour Aston Villa et Amadou Onana. Le milieu de terrain international belge de 24 ans sera éloigné des terrains pendant neuf mois après avoir été opéré mardi à Lyon d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit selon l’AFP. Blessé le 7 juillet à Seattle lors du huitième de finale de la Coupe du Monde remporté par les Diables Rouges face aux États-Unis (4-1), l’ancien Lillois voit sa saison brutalement stoppée et effectuera sa longue rééducation au sein de son club anglais.

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Titulaire avec la sélection belge (33 sélections, 1 but), le joueur formé à Hambourg et passé par Everton va manquer une très grande partie de l’exercice à venir. Son indisponibilité de plusieurs mois oblige Aston Villa à revoir ses plans dans l’entrejeu, alors que le staff médical des Villans s’apprête à l’accompagner dans ce processus de remise en forme à long terme.

Pub. le - MAJ le
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