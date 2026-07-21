Aston Villa : le grave verdict est tombé pour Amadou Onana

Coup dur pour Aston Villa et Amadou Onana. Le milieu de terrain international belge de 24 ans sera éloigné des terrains pendant neuf mois après avoir été opéré mardi à Lyon d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit selon l’AFP. Blessé le 7 juillet à Seattle lors du huitième de finale de la Coupe du Monde remporté par les Diables Rouges face aux États-Unis (4-1), l’ancien Lillois voit sa saison brutalement stoppée et effectuera sa longue rééducation au sein de son club anglais.

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Titulaire avec la sélection belge (33 sélections, 1 but), le joueur formé à Hambourg et passé par Everton va manquer une très grande partie de l’exercice à venir. Son indisponibilité de plusieurs mois oblige Aston Villa à revoir ses plans dans l’entrejeu, alors que le staff médical des Villans s’apprête à l’accompagner dans ce processus de remise en forme à long terme.