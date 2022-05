Le Real Madrid chasse deux attaquants du futur

Ce n’est un secret pour personne, le Real Madrid mise tout sur Kylian Mbappé pour renforcer son attaque. Concentrée sur cet objectif, la Casa Blanca n’a pas hésité à laisser Erling Haaland filer du côté de Manchester City sans trop de regrets. Cependant, les Merengues pensent aussi à l’avenir. Certes, avec Mbappé (23 ans), l’attaque madrilène serait renforcée pendant de nombreuses années.

Toutefois, gouverner, c’est prévoir et les Madrilènes ont visiblement envie d’attirer dans leurs filets deux autres attaquants. Selon AS, « le Real Madrid part à la chasse de deux buteurs du futur » qui viendront renforcer dans un premier temps les rangs du Real Madrid Castilla. Leurs noms ? Loren Zúñiga et Noel López. Âgés tous les deux de 19 ans, ils évoluent respectivement à Malaga (2e division) et au Deportivo La Corgne (3e division).

Deux renforts pour la Castilla

Les deux sont internationaux espagnols U19 et ont déjà fait l’objet d’une approche des Merengues. Concernant Zúñiga, son contrat s’achève en 2024 et Madrid a déjà pris contact avec le club andalou pour le recruter dès cet été. Mais attention, car le journal ajoute que la Juventus et le Borussia Dortmund sont également intéressés. Le joueur préfèrerait cependant filer à Madrid.

Pour ce qui est de Noel López, ses agents sont en contact avec le Real depuis plusieurs mois et il ne reste plus qu’un an de contrat au joueur. Pour le séduire, les nouveaux champions d’Espagne l’ont d’ailleurs invité au Bernabéu assister au huitième de finale retour de Ligue des Champions face au PSG. Et vu le scénario du match, López n’a pas dû être déçu. Cependant, AS explique que l’intérêt de l’Atlético et d’un club étranger empêche encore le Real d’avancer.