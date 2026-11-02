Le Real Madrid change tout pour son mercato hivernal

Le Real Madrid ne compte pas profiter du prochain mercato hivernal pour renforcer son effectif. Alors que la fenêtre de transferts ouvrira ses portes dans une soixantaine de jours, la direction madrilène n’envisage pas de recruter, malgré les interrogations autour de certains postes. En revanche, des départs ne sont pas totalement exclus, à condition qu’un joueur manifeste son envie de partir et que José Mourinho donne son accord. Une hypothèse qui ne semble toutefois pas d’actualité, mais la situation d’Endrick pourrait évoluer.

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À Valdebebas, la confiance règne. Selon les informations de AS, les dirigeants estiment que l’effectif actuel possède les qualités nécessaires pour permettre au club de retrouver le chemin du succès, après un an et demi sans titre. Ni les blessures, ni les opportunités du marché ne paraissent donc devoir remettre en cause cette position. José Mourinho avait pourtant été le dernier entraîneur madrilène à obtenir des renforts en janvier, avec les arrivées d’Emmanuel Adebayor en 2011 et de Diego López en 2013.

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Le milieu de terrain plaît à José Mourinho

Plusieurs pistes sont également évoquées en vue d’éventuels retours, notamment ceux de Jacobo Ramón et Nico Paz, mais aussi de Rafa Marín et Víctor Muñoz. Pour l’heure, aucune décision n’a été prise concernant les joueurs disposant d’une option de retour. Le cas de Jacobo Ramón, considéré comme un possible successeur d’Antonio Rüdiger, sera étudié ultérieurement. La direction souhaite attendre le printemps avant de trancher, consciente que la situation sportive et les envies des joueurs peuvent encore évoluer.

Enfin, les rumeurs évoquant la nécessité de renforcer le milieu de terrain de Mourinho cet hiver n’auraient finalement pas convaincu les dirigeants. Le début de saison n’avait pas rassuré, mais les prestations réalisées au Camp Nou, dont celles de Bernardo Silva et Arda Güler, auraient conforté le club dans son choix de miser sur l’effectif actuel. Les prochains mois permettront toutefois de clarifier le rôle de certains éléments dans le projet madrilène. Et si le mercato hivernal ne devrait pas bouleverser l’effectif, l’été prochain pourrait être plus mouvementé.