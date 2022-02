Chelsea-Lille : Thomas Tuchel se méfie des Dogues

A l'occasion du huitième de finale aller de Ligue des Champions, Chelsea accueille Lille, ce mardi à 21 heures. Un rendez-vous important pour les champions en titre face à des Dogues qui s'avancent en tant que challenger. Présent en conférence de presse, Thomas Tuchel, l'entraîneur des Blues, a d'ailleurs tenu à rappeler le sérieux mis pour cette rencontre, tout en pointant les forces du club nordiste dont ses joueurs devront se méfier.

«La saison dernière, ils ont été champions, ce qui est énorme en France. On sait à quel point le football français peut être physique, à quel point les joueurs offensifs peuvent être physiques, rapides et très courageux dans les un-contre-uns. Ils sont toujours dangereux sur les contre-attaques et très disciplinés. Ils ont la chance de jouer cette rencontre en tant que challenger et avec cette mentalité de ne rien avoir à perdre. Donc pour nous c’est comme à chaque fois : on respecte le jeu, on respecte notre adversaire et on va préparer notre équipe comme nous le faisons toujours», a ainsi déclaré Tuchel devant les journalistes.

