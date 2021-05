Le PSG va saisir le CNOSF pour Neymar et Kimpembe

La suite après cette publicité

C'était dans l'air, l'information se confirme : le Paris SG va bel et bien saisir le Comité National Olympique et Sportif Français concernant les suspensions de Neymar et Presnel Kimpembe pour la finale de Coupe de France, explique RMC Sport.

La demande sera officiellement envoyée ce mardi, les conciliateurs ont déjà été nommés et le verdict devrait être rendu d'ici mercredi. Mauricio Pochettino et les Rouge-et-Bleu sauront s'ils pourront aligner leurs deux cadres à quelques heures du coup d'envoi de l'affiche au Stade de France.