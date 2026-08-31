Roberto De Zerbi veut relancer Mykhailo Mudryk à Tottenham !

Après une saison 2025-26 catastrophique, marquée par une course au maintien assurée sur la fin et des tensions internes à répétition, Tottenham a voulu frapper fort sur le marché des transferts. Désireux de retrouver les sommets du football anglais, les Spurs ont enchaîné les arrivées retentissantes tout au long de l’été pour renouer avec le haut de tableau de Premier League. Ainsi, des joueurs comme Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Savinho ou encore Omar Marmoush ont débarqué pour relancer le club. Sauf que l’ambition affichée peine pour l’instant à se traduire sur le terrain.

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Deux journées de championnat disputées qui se sont déjà soldées par deux défaites : le début de saison des Londoniens tourne au calvaire. Roberto De Zerbi, arrivé sur le banc en fin de saison dernière et ambitieux pour cette nouvelle cuvée, est déjà pointé du doigt par une partie des supporters londoniens. Pour tenter d’inverser la tendance, le club n’exclut pas de continuer à se renforcer avant la fin du mercato, plusieurs pistes offensives étant à l’étude d’après les sources outre-Manche. Selon les informations de The Athletic, Tottenham aurait pris contact avec Chelsea pour se renseigner sur les conditions d’un possible prêt de Mykhailo Mudryk.

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Roberto De Zerbi avait lancé Mudryk en pro

Un intérêt qui s’explique en partie par le passé commun entre l’ailier ukrainien et De Zerbi, qui était sur le banc lors de ses débuts en équipe première du Shakhtar Donetsk, où il avait inscrit deux buts et délivré neuf passes décisives en 2021-22. Les Spurs, à la recherche d’un renfort sur le flanc gauche de leur attaque, avaient déjà été ciblés Cody Gakpo et Iliman Ndiaye. Un dossier qui vient s’ajouter à un mercato déjà XXL pour le club londonien, qui a déjà dépensé pour plus de 300 millions d’euros cet été. Le profil de Mudryk n’a toutefois rien d’évident tant sa situation à Chelsea reste particulière.

Suspendu à titre provisoire après un contrôle antidopage positif, l’ailier de 25 ans n’avait plus foulé une pelouse en compétition depuis novembre 2024, avant qu’un accord trouvé fin juillet entre la FA et l’AMA ne lui permette de reprendre l’entraînement collectif. Réintégré aux séances cet été, il a disputé trois matchs de préparation cet été sans toutefois être retenu dans les groupes pour affronter Fulham, Luton Town ou Brighton. Arrivé à Stamford Bridge en janvier 2023 contre 100 millions d’euros en provenance du Shakhtar, Mudryk totalise 10 buts en 73 apparitions sous le maillot des Blues, et Chelsea souhaiterait aujourd’hui s’assurer qu’il retrouve du temps de jeu, quel que soit son point de chute, avant la fermeture du mercato.