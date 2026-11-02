OM : Bruno Genesio refuse de s’enflammer malgré la 6e place

L’Olympique de Marseille poursuit sa remontée au classement. Vainqueurs de Toulouse (2-0) à domicile ce dimanche, les Phocéens ont signé un quatrième succès consécutif et se sont hissés provisoirement à la sixième place de Ligue 1. Une dynamique encourageante, mais qui ne suffit pas à faire perdre son sang-froid à Bruno Genesio. En conférence de presse après la rencontre, l’entraîneur marseillais a tenu à relativiser cette progression et à rappeler que le chemin restait encore long.

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« Cela ne veut rien dire. Il faut qu’on reste évidemment très prudents. Dans le contenu, en début de saison, il y avait des choses intéressantes, il y a des matches où on aurait certainement dû prendre des points, mais on ne l’a pas fait. Aujourd’hui, on a réussi à enchaîner quatre victoires de suite, mais on voit que tout est sur un fil quand même parce qu’on encaisse deux buts malgré tout, même s’il y a hors-jeu. La frontière est tellement fine parfois qu’il faut rester humble. On connaît tous le contexte de cette saison. Le plus important, c’est d’avancer à la fois pour prendre des points, de la confiance, et on verra bien ce qu’il se passe en fin de saison. (…) Il y aura encore des matches difficiles, donc il faut profiter de cette bonne période et ne surtout pas tirer des conclusions hâtives. » Le technicien marseillais préfère donc savourer cette série sans tirer de conclusions prématurées, alors que son équipe doit encore confirmer dans les prochaines semaines.