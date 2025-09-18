Lionel Messi a choisi son prochain club à 3 mois de la fin de son contrat !

Avec huit Ballons d’Or à son actif et des prestations mémorables à tout va avec ses clubs ou avec sa sélection, Lionel Messi n’a plus rien à prouver. Et pourtant, du haut de ses 38 ans, l’international argentin n’est visiblement pas rassasié et a encore faim de buts et de titres. Son Inter Miami, sixième de la conférence Est de la Major League Soccer, devrait ainsi disputer les playoffs pour le titre.

De son côté, le joueur formé à La Masia affiche 20 buts et 9 passes décisives en 21 rencontres de championnat. Rien que ça. Seulement, son contrat expire en fin de saison américaine, soit à la fin du mois de décembre 2025. De quoi inquiéter la franchise floridienne, alors que des rumeurs envoyant La Pulga au pays ou en Arabie saoudite ont agité la toile ces dernières semaines. Il a aussi été question d’une possible retraite pour celui que beaucoup considèrent comme le meilleur joueur de l’histoire.

Décision prise

Et voilà qu’il a choisi. Selon les informations d’ESPN Argentine, Lionel Messi devrait rester à Miami. Les deux parties sont proches de trouver un accord pour un nouveau contrat, avec quelques derniers détails à concrétiser. Un nouveau bail de deux ans pour un Lionel Messi qui a toujours donné sa priorité à Miami, ravi de sa vie en Floride. De son côté, le club dirigé par Jorge Mas et David Beckham avait logiquement à cœur de garder l’Argentin, tant il est important sur le plan sportif et sur le plan marketing également.

Lionel Messi a également ce Mondial 2026 qui se jouera en terres nord-américaines dans le viseur, et qui sera vraisemblablement sa dernière grande compétition avec la sélection argentine. Reste désormais à voir si l’Inter Miami sera son dernier club, ou s’il sera tenté par un tout dernier challenge une fois son nouveau contrat terminé à l’hiver 2027…