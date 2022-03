Le clan Lewandowski met une pression terrible au Bayern Munich

La suite après cette publicité

Serial buteur du Bayern Munich depuis la saison 2014/2015 (231 buts inscrits en 243 matches de Bundesliga), Robert Lewandowski (33 ans) va-t-il quitter la Bavière à un an du terme de son contrat ? Souvent cité dans le viseur du Real Madrid, voire même du Paris Saint-Germain, l’international polonais (128 sélections, 74 buts) laisse planer le suspense concernant une prolongation.

Ce week-end, le directeur sportif munichois, Hasan Salihamidzic, a pourtant été clair : le Bayern ne veut pas laisser partir son crack. « Il est de retour sur le chemin pour, espérons-le, emmener notre équipe vers des titres, donc c'est hors de question (qu’il parte) ». Des propos qui n’ont pas manqué de faire réagir Lewandowski.

Zahavi propose Lewandowski au Barça

« J'entends ça pour la première fois. Je suis très calme sur ce sujet. À mon âge, il faut rester calme », a-t-il répondu, avant toutefois d’ajouter qu’il restait « ouvert » à tout. Et cette dernière déclaration fait beaucoup parler. Notamment en Espagne. AS affirme que le joueur veut partir et que son rêve reste de signer au Real Madrid.

Pour appuyer son argument, le journal madrilène ajoute que les relations entre le Bayern et l’agent du joueur, Pini Zahavi, se détériorent de jour en jour. Enfin, de son côté, El Nacional assure que Zahavi propose son poulain à plusieurs clubs, dont au FC Barcelone, au cas où Erling Haaland ne vienne pas. La pression est plus que jamais sur le Bayern Munich.