La Premier League se prépare à un transfert record de plus de 200 M€

Ce mercredi, tous les regards sont braqués sur Madrid où les Merengues vont affronter Manchester City en 1/16e de finale retour de l’UEFA Champions League. Le duel à distance entre Kylian Mbappé (26 ans) et Erling Haaland (24 ans) fait également couler de l’encre. Mais de l’autre côté de la Manche, un autre attaquant vole la vedette aux deux superstars ce mercredi. Il s’agit d’Alexander Isak. Passé notamment par le Borussia Dortmund et la Real Sociedad, le Suédois d’1m92, qui a souvent été comparé à la légende Zlatan Ibrahimovic au pays; fait le bonheur de Newcastle.

Un club où il marque les esprits, lui qui est devenu l’an dernier le premier joueur des Magpies à marquer plus de 20 buts en Premier League depuis Alan Shearer. Cette saison, le natif de Solna carbure à plein régime et a de fortes chances d’améliorer ses statistiques. Il a ainsi marqué 19 buts et délivré 5 assists en 29 apparitions toutes compétitions confondues. Forcément, ses prestations n’ont pas échappé aux scouts et aux clubs européens. Cette semaine, la Cadena SER a expliqué que le FC Barcelone, qui a déjà approché le joueur de 25 ans cet hiver, a coché son nom pour l’été prochain.

Un prix XXL cet été pour Isak

L’idée serait de préparer en douceur la succession de Robert Lewandowski, avec un élément qui présente l’avantage de bien connaître la Liga depuis son passage à la Real Sociedad. Mais la concurrence est féroce. Arsenal, Chelsea et Liverpool sont aussi cités comme des points de chute potentiels pour le footballeur, dont le bail chez les Toons s’achèvera officiellement le 30 juin 2028. Mais les pensionnaires de St James Park ne sont pas contre prolonger le plaisir avec lui. Il reste à savoir si Isak sera intéressé par la perspective de s’unir plus longtemps avec les Magpies.

Le Suédois se sait courtisé et il sera logique de se poser des questions une fois le mercato d’été venu. Il devrait aussi prendre en compte le prix demandé par Newcastle. Ce mercredi, The Sun révèle que les Anglais comptent demander un peu plus de 200 M€ pour leur joueur vedette. Si un club accepte de mettre ce montant XXL sur la table, ce serait un transfert record en Premier League et le deuxième transfert le plus cher de l’histoire derrière celui de Neymar Jr au PSG pour 222 M€. Il devancerait en revanche Kylian Mbappé, acheté 180 M€ par le PSG à Monaco. Arsenal, qui prépare son offensive estivale pour le Suédois selon le média anglais, est prévenu. Newcastle, qui sera ouvert à une vente en cas d’absence en Ligue des champions l’an prochain, a fixé son prix.