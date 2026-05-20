La sortie forte de Medhi Benatia sur son choix d’être venu à l’OM

Dans le nouvel épisode de l’émission The Bridge, coanimé par Aurélien Tchouameni et diffusé ce mercredi, Medhi Benatia a dévoilé ce qui l’avait poussé à embrasser une carrière de dirigeant à l’Olympique de Marseille, avant son départ il y a quelques jours. L’ancien international marocain a révélé qu’il avait en partie fait ce choix pour montrer la voix à d’autres.

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«Quand je fais dirigeant, je sais que ça va être dur en France, je sais que le premier papier qui va sortir sera négatif. Parce que je ne rentre pas dans les codes de ce qu’ils représentent. Samir Nasri, un de mes meilleurs amis, m’a dit : “pourquoi tu as accepté ce rôle ?” Je me suis dit à ce moment-là que si je n’y allais pas, il n’y allait jamais avoir quelqu’un comme nous qui allait pouvoir avoir des rôles comme ça. Quand tu regardes toutes les catégories, U14, U16, U18… c’est que des gens comme nous. Ça veut dire qu’on est bon jusqu’à un certain niveau ? Quand tu arrives là-haut, il n’y a plus de gens comme nous. Pourquoi ? On est limité nous ? On n’a pas le droit d’avoir des grandes équipes nationales, des gros clubs, des Real Madrid, à part Zizou ? Moi, je me suis fait tout seul, j’ai toujours eu ma famille, en étant bien entouré, mais je ne dois rien à personne. Je n’ai jamais volé, ni lésé personne. Si demain, je dois travailler où j’ai envie, j’irai sans me poser la question de ce que lui ou lui pensent.»