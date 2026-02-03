Un club prépare déjà un super projet pour accueillir Lionel Messi

Il fêtera ses 39 ans en juin, en plein Mondial où il sera clairement très attendu au tournant, mais Lionel Messi continue de régaler. Les années passent, mais le talent reste, et La Pulga brille toujours en terres étasuniennes où il tentera donc d’aller chercher une deuxième étoile qui serait la quatrième pour son pays. La légende argentine sort d’une nouvelle saison exceptionnelle avec l’Inter Miami, avec 29 buts et 19 passes décisives en 28 rencontres de Major League Soccer, étant le principal artisan du sacre de la franchise floridienne.

Avec un tel niveau, de nombreux clubs à travers la planète sont donc très intéressés à l’idée de l’avoir dans leurs rangs, sans parler des revenus potentiels annexes liés au marketing et aux sponsors que génère la présence d’un tel joueur. Le président d’Al-Ittihad (Arabie saoudite) a même récemment révélé avoir fait une offre exceptionnelle à Messi pour l’attirer en Saudi Pro League, mais La Pulga a dit non.

Un projet pour séduire Messi

Un autre club souhaite l’enrôler, et s’il n’a pas les atouts financiers du championnat saoudien, il a le côté sentimental et émotionnel en sa faveur. C’est Newell’s Old Boys, le club de cœur de Lionel Messi, dans sa ville de Rosario. Le média argentin TN fait ainsi de grosses révélations à ce sujet, et a notamment parlé avec Juan Manuel Medina, vice-président du club, qui a confirmé la volonté de Newell’s d’enrôler La Pulga. « Nous travaillons pour que Leo joue à Newell’s dès le premier semestre de 2027 », a-t-il ainsi confirmé.

Un projet est ainsi en cours de préparation, et il n’impliquerait pas que le club, mais aussi les autorités de la ville, de la région et du football argentin. L’objectif est d’avoir des infrastructures de haut niveau et un projet sportif permettant à Messi de pouvoir aller au bout dans toutes les compétitions possibles. Sur le plan financier, il sera évidemment très difficile de s’aligner sur ce que touche le joueur à Miami, où il est sous contrat jusqu’en 2028 avec un salaire de 12 millions d’euros annuels hors bonus et primes. Mais le choix du cœur risque de convaincre Messi, qui a déjà fait savoir qu’il compte, un jour, jouer dans le club qu’il supportait lorsqu’il était petit…