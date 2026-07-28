Marseille en effervescence avant la nomination de Zinédine Zidane à la tête des Bleus

La nomination de Zinedine Zidane à la tête de l’équipe de France suscite une immense émotion à Marseille, et plus particulièrement à la Castellane, le quartier où il a grandi. Pour de nombreux habitants, voir l’ancien meneur de jeu des Bleus accéder au poste de sélectionneur représente plus qu’une réussite sportive, c’est la preuve qu’il est possible de partir de ce quartier populaire et d’atteindre les plus hauts sommets du football mondial selon RMC Sport.

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Toujours très attaché à ses racines, Zidane n’a jamais coupé les liens avec la Castellane. En mai dernier, il avait notamment adressé un message dans une vidéo d’encouragement aux U14 du FC La Castellane avant leur finale de Coupe de Provence. Un geste qui a eu un impact considérable sur le club, attirant de nombreux jeunes licenciés et renforçant encore un peu plus le statut de modèle qu’il incarne auprès des nouvelles générations. Interrogé par RMC, l’un des résidents de la Castellane a affirmé : « ça donne de l’espoir pour les jeunes et pour nous-mêmes, de se dire qu’on vient de la Castellane et qu’on peut réussir, qu’on peut devenir quelqu’un de grand ».