Alors qu’il vient tout juste de quitter son poste de sélectionneur des États-Unis pour prendre les rênes de Manchester United, Mauricio Pochettino n’a pas hésité à jouer les entremetteurs pour sa succession. Alors que le nom de Pep Guardiola revient avec insistance pour entamer des discussions avec la fédération américaine, le technicien argentin a vivement encouragé son ancien grand rival de Premier League à franchir le pas selon The Guardian. « Il faut saisir cette opportunité. Pourquoi ? Parce que c’est le moment idéal pour arriver à la tête de la fédération. Tout est en place, tout va dans la bonne direction. Bien sûr, saisissez cette opportunité. Bien sûr, vous trouverez d’excellents joueurs, de bonnes personnes et des joueurs qui correspondent à son style. »

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Pour appuyer son propos, le nouveau manager des Red Devils a également révélé un indice de taille observé dès septembre dernier, lorsqu’il avait assisté au derby new-yorkais en tribunes aux côtés de Guardiola et du patron de la fédération américaine, JT Batson : « vous savez ce que j’ai remarqué ? Guardiola avait une bonne relation avec JT. » Ainsi, Pochettino estime que l’environnement est idéalement préparé pour permettre à l’ancien coach de Manchester City d’ouvrir une nouvelle ère pour le football américain.