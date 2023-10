OM : la très belle surprise Michael Murillo fait déjà taire les critiques !

La suite après cette publicité

La surprise du chef. Dans la dernière ligne droite du mercato estival, l’Olympique de Marseille annonçait l’arrivée de Michael Murillo. «L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature de Amir Murillo en provenance du RSC Anderlecht. Le défenseur s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale. L’OM souhaite la bienvenue à Amir Murillo», précisait le club olympien. Natif de Colón, au nord du Panama, le latéral droit, utilisé à gauche, renforçait ainsi le secteur défensif marseillais. Oui mais voilà, arrivé blessé aux ischios-jambiers dans la cité phocéenne et vivement critiqué sur les réseaux sociaux - surtout par les supporters de son ancien club Anderlecht - le joueur formé au San Francisco FC devait patienter avant de vivre sa première avec les Phocéens.

Passé par les New York Red Bulls entre 2017 et 2019 avant de découvrir le football européen à Anderlecht, où il aura disputé 134 rencontres toutes compétitions confondues pour 14 buts et 17 passes décisives, Murillo profitait finalement de l’arrivée de Gennaro Gattuso, successeur de Marcelino, sur le banc olympien pour effectuer ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs. Titularisé face à l’AS Monaco, l’international panaméen (66 sélections, 7 buts) donnait d’ailleurs raison à son coach malgré la défaite (2-3). Peu mis en difficulté défensivement, le danger n’est pas passé de son côté malgré les dédoublements de Vanderson, le droitier d’1m84 prouvait ainsi qu’il pouvait apporter une solution supplémentaire à ce poste, là où Renan Lodi avait évolué depuis le début de saison.

Intéressant par ses projections offensives, Murillo, sous contrat jusqu’en juin 2026, était une nouvelle fois aligné contre Brighton, en Ligue Europa, puis face au HAC lors de la 8e journée de Ligue 1. Latéral droit de métier, l’ancien joueur d’Anderlecht continue, en revanche, d’être utilisé dans le couloir gauche par le technicien transalpin. Un changement que l’intéressé ne semble pas subir puisqu’il évolue, week-end après week-end, à un niveau beaucoup plus élevé que certains le prétendaient. Irréprochable dans l’attitude et guerrier - une valeur importante sous le règne de Gattuso - Murillo enchaîne ainsi les prestations rassurantes sur le plan défensif.

Si son apport offensif reste encore limité - ses prestations face aux Seagulls et contre les Ciel et Marine en sont le parfait exemple - son rendement reste malgré tout de bon augure pour la suite.Avec la blessure de Renan Lodi, forfait avec le Brésil pour la trêve internationale, Gennaro Gattuso dispose ainsi d’une option supplémentaire viable. Une très bonne nouvelle pour la formation olympienne avant de se déplacer sur la pelouse de l’OGC Nice, le 21 octobre prochain, puis d’accueillir l’AEK Athènes (26 octobre), l’Olympique Lyonnais (29 octobre) et Lille (04 novembre) dans les semaines à venir. De quoi également calmer les ardeurs des plus pessimistes…