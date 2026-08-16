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C’est bouclé pour le retour de João Cancelo au FC Barcelone

Par Jordan Pardon
1 min.
João Cancelo @Maxppp

Il n’y a plus de doutes : João Cancelo va poser ses valises à Barcelone pour la troisième fois. Après un premier passage en prêt en 2023, puis un second en janvier dernier, l’international portugais (73 sélections, 12 buts) va cette fois s’engager dans le cadre d’un transfert définitif.

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Selon Mundo Deportivo, Cancelo a résilié son contrat avec Al-Hilal, où il était lié jusqu’en 2027, et va désormais s’engager avec Barcelone dans les prochaines heures. Il devrait venir concurrencer Jules Koundé. Toutes les parties sont confiantes pour boucler l’opération. Le joueur de 32 ans ne voulait que le Barça.

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