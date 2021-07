Pep Guardiola dézingue Javier Tebas

Javier Tebas, le président de la Liga, est un personnage pour le moins polémique. Habitué aux sorties médiatiques remarquées, le patron du championnat espagnol n'hésite pas à tacler les clubs étatiques, et Manchester City notamment. Ce qui a agacé Pep Guardiola, qui n'a pas hésité à répondre dans un entretien accordé à TV3.

« Il y a une meilleure gestion en Premier League, qui est regardée en Asie. Que Monsieur Tebas apprenne. Peut-être qu'il peut mieux vendre le produit dans d'autres pays. Les gens se plaignent mais grâce à ces investissements (ceux des clubs anglais, NDLR), les gens d'autres clubs d'autres pays peuvent faire des choses. Peut-être que c'est le seul business où les gens qui veulent investir sont mal vus. Je ne comprends pas, parce que ça a des influences positives pour les clubs de tout le monde. Que United, City, Chelsea ou Liverpool, des clubs forts avec des propriétaires qui veulent investir, qui ne veulent pas de bénéfices mais réinvestir pour que le club continue de grandir pour les fans, quel est le problème ? Il y a un contrôle de l'UEFA. Si le produit est meilleur et on paye plus pour les droits TV, que monsieur Tebas qui est plus intelligent que tout le monde et s'occupe tant des autres apprenne. Peut-être que comme ça le Barça, le Real Madrid, l'Atlético ou Valence auront plus de moyens pour faire les investissements nécessaires », a expliqué le coach. Des propos qui plairont à Tebas...