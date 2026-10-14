Man City : le surprenant constat d’Enzo Maresca après la défaite contre le PSG

C’était un choc étoilé que ce duel entre Manchester City et le Paris Saint-Germain. Ce mercredi soir, les Franciliens l’ont emporté après une rencontre très prolifique (4-2). Un match en deux temps avec un premier acte totalement dominé par les Franciliens qui ont mené 3-0 à la pause. En seconde période, Manchester City a néanmoins bien réagi en réduisant deux fois le score pour reprendre espoir et ainsi sauver l’honneur. Coach du club anglais depuis cet été, Enzo Maresca a connu cinq victoires en cinq matches de Premier League mais vient de subir un sacré coup au moral. Le technicien italien garde un sentiment très étrange de cette rencontre comme il l’a confié au micro de TNT Sports : «je pense que nous avons plutôt bien commencé jusqu’au premier but, puis nous avons encaissé le deuxième une minute plus tard. Cela a créé un sentiment négatif. En seconde période, nous avons été bien meilleurs et nous méritions probablement un meilleur résultat.»

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Assommé, Manchester City a réagi à la pause avec les entrées d’Iliman Ndiaye, Ayyoub Bouaddi et Matheus Nunes. Des ajustements qu’Enzo Maresca a mis en avant : «c’était un peu étrange, pour être honnête. Jusqu’au premier but, nous avions bien entamé le match, nous étions dans la partie, puis nous avons encaissé le premier but, suivi du deuxième. À la mi-temps, nous avons procédé à quelques ajustements. Nous nous sommes créé suffisamment d’occasions pour mériter mieux. Nous avons légèrement modifié notre façon de presser. Je pense que nous avons un peu perdu notre équilibre. Même en étant menés 3-0 à la pause, vu le nombre d’occasions que nous nous sommes créées en seconde période, nous méritions mieux. Luis (Enrique) a dit après le match qu’ils avaient eu beaucoup de chance aujourd’hui», a poursuivi l’ancien entraîneur de Leicester. Restant sur une bonne note et se voulant positif, Enzo Maresca a toutefois tenu à s’excuser pour le premier acte raté de ses ouailles : «il faut faire preuve de réalisme tout en gardant l’équilibre. Nous sommes évidemment désolés pour la première mi-temps. Samedi, nous jouons en Premier League et nous devons poursuivre sur notre lancée.» Rendez-vous samedi contre Ipswich Town pour relever la tête du côté des Sky Blues.