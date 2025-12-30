Maroc : Achraf Hakimi sort du silence après son retour !

Un soulagement ! Ce lundi soir, Achraf Hakimi a fait son grand retour sur les terrains de football. Plus de 5 semaines après sa grave entorse, le Marocain a foulé le terrain pendant 30 minutes avec le Maroc face à la Zambie (3-0). Un retour important pour le capitaine des Lions de l’Atlas qui va devoir désormais monter en régime.

Au micro de New World TV, le latéral du PSG s’est confié sur son retour. « Je suis très content de revenir sur le terrain. Ça faisait longtemps, ça m’a manqué. Je suis content de ça et de la performance de l’équipe. Ce match, c’était l’esprit qu’on voulait. Pour les supporters aussi, c’était magnifique aujourd’hui. C’est de ça qu’on a besoin. Nous on va tout donner pour le maillot et pour que les supporters soient fiers de notre travail. On était frustré du match nul contre le Mali et on a montré aujourd’hui quel type d’équipe on est et quel type d’équipe on doit être prochainement. On est content de la performance. On doit continuer comme ça. »