Brésil : Romário réclame le limogeage immédiat de Carlo Ancelotti

La défaite concédée en amical face au Japon (3-2) ce samedi, marquée par son expulsion en fin de match, fragilise encore un peu plus Carlo Ancelotti à la tête du Brésil. Selon des propos rapportés par La Gazzetta dello Sport, l’ancien attaquant et champion du monde 1994 Romário, aujourd’hui sénateur, a violemment pris à partie le technicien italien en exigeant son départ immédiat : « Ancelotti, c’est fini ! Prenez vos affaires et partez ! Personne ne remet en question votre bilan. Vous êtes l’un des plus grands entraîneurs que le football mondial ait jamais connus, mais vous l’avez prouvé en club. Avec l’équipe nationale brésilienne, jusqu’à présent, vous n’avez pas été à la hauteur. Nous n’en pouvons plus ! »

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Déjà très critique après l’élimination de la Seleção face à la Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du Monde l’été dernier, l’ancienne gloire auriverde a directement interpellé le président de la Fédération brésilienne (CBF), Samir Xaud, pour qu’il tranche dans le vif : « Samir, tu es jeune, brésilien, et je crois que tu veux le meilleur pour notre football. Mais le moment est venu de montrer que tu as le courage de prendre une décision. Débarrassez-vous d’Ancelotti ! On ne plaisante pas avec le maillot de la Seleção. On ne peut pas se permettre de gâcher une autre Coupe du Monde. » Romário a conclu sa charge en estimant que le sélectionneur n’avait jamais saisi la spécificité du football national : « il n’a pas compris la dynamique d’une équipe nationale et, surtout, il n’a pas compris ce que représentent le football brésilien et le maillot vert et or. Il est grand temps que ça change. Au revoir ! »