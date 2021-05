Discipline, LFP : Lassana Coulibaly et Bersant Celina sanctionnés

La Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel a rendu son verdict. Et si les bagarreurs de Monaco-OL (2-3) ont été sanctionnés, d'autres éléments aussi. Lassana Coulibaly (Angers) ratera ainsi 3 matches. Bersant Celina (Dijon) a lui pris 2 rencontres de suspension plus une avec sursis.

Steven Nzonzi (Rennes) et Jordan Lotomba (Nice) écopent eux d'un match plus un avec sursis. Julien Laporte (Lorient) prend lui un match ferme. À noter qu'Ander Herrera, Marco Verratti (Paris SG), Pape Gueye (Olympique de Marseille) et Florian Sotoca (Lens) rateront eux un match pour accumulation de jaunes.