En Coupe du Portugal face à l’USC Paredes, le latéral gauche du FC Porto Francisco Moura a livré l’une des séquences les plus improbables de la saison en inscrivant un but contre son camp lunaire. Sans faux rebond pour l’excuser, le joueur de 27 ans a complètement manqué sa remise en corner du plat du pied, offrant l’égalisation à une formation de troisième division avant que les Dragons ne s’imposent finalement aux tirs au but.

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Submergé par l’émotion après cette énorme maladresse technique, le défenseur portugais a éclaté en larmes sur la pelouse, soutenu tour à tour par ses partenaires, ses adversaires du jour et les tribunes. Un dénouement finalement heureux sur le plan comptable pour Porto, mais qui laisse une trace marquante pour le latéral.