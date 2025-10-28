Real Madrid : Toni Kroos vole au secours de Vinicius

La réaction de Vinicius au moment d’être remplacé lors du Clasico continue de faire parler. Et alors que la presse espagnole se déchaîne sur le Brésilien, qui est allé jusqu’à menacer de «quitter l’équipe», Toni Kroos a défendu son ancien coéquipier dans des propos relayés par AS. « Quand tu fais un match exceptionnel, surtout dans une rencontre comme celle-ci, tu ne peux pas être satisfait. Moi non plus, je n’ai jamais aimé être remplacé. Pour être honnête, je ne suis jamais allé directement au vestiaire après avoir été remplacé. On peut toujours juger beaucoup depuis l’extérieur. J’aime garder à l’esprit qu’en réalité, ceux qui sont sur le terrain lors d’un Clásico, devant 80 000 spectateurs et avec un score de 2-1, veulent tout sauf partir. Personne ne peut juger ni imaginer cette émotion. Ou souvent, la plupart de ceux qui la jugent ne se mettent pas à leur place ».

L’ex-international allemand, joueur des Merengues pendant dix ans, a également assuré que ce moment de colère ne devrait pas affecter la relation entre Vinicius et l’entraîneur Xabi Alonso, car ce dernier comprendra la situation en tant qu’ancien joueur. « Il pourrait garder sa colère un peu plus. Je comprends sa colère, mais comme on le voit sur les images, elle n’est pas transmise de manière idéale. Néanmoins, je tiens à souligner que se trouver là-bas lors d’un tel match est une situation émotionnellement exceptionnelle. Je l’ai vécu à plusieurs reprises, il ne faut donc pas toujours tout prendre au sérieux. Les entraîneurs ne le font généralement pas non plus. Surtout ceux qui ont été joueurs ». Un soutien qui pourrait apaiser les esprits des critiques les plus virulents.