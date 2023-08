OL : Laurent Blanc évoque la vie sans Alexandre Lacazette

La suite après cette publicité

Laurent Blanc a de nombreux problèmes cet été à Lyon entre les blessures, la décision de la DNCG et un mercato qui avance au ralenti. Pour ne rien arranger, il va devoir trouver des solutions pour faire sans Alexandre Lacazette (suspendu) lors des matchs face à Nice et Paris. En conférence de presse, il a reconnu que ce ne serait pas évident de remplacer son capitaine.

«Un casse-tête ? Oui et non. C’est l’absence d’un très bon joueur, qui représente beaucoup à l’OL et qui est important. On prend conscience de sa place dans l’équipe, d’autant plus quand il est absent.» Amin Sarr, recruté cet hiver, pourrait être aligné à sa place. Mais il n’a pas vraiment brillé à Lyon depuis son arrivée. «C’est un problème de confiance et de capacités à remplacer Alexandre. Il faut trouver l’efficacité. On peut marquer sans Alexandre même si c’est très difficile puisqu’il a fait ses preuves en tant que buteur. Il faut se concentrer pour aller à Nice avec les aléas qu’on connaît. On en avait déjà contre Montpellier avec des joueurs absents qu’on ne va pas récupérer avant la trêve internationale. Il faut faire avec. »