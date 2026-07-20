L’OL défiera le Sparta Prague lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions

Après quelques saisons compliquées, l’Olympique Lyonnais a relevé la tête lors du dernier exercice. Malgré des limites financières, le club rhodanien a terminé à une très belle quatrième place qui lui permet de disputer les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Devant passer par deux doubles confrontations pour retrouver une compétition qui fuit le club depuis sa demi-finale en 2019/2020, l’Olympique Lyonnais attendait de savoir qui sera son premier adversaire à l’occasion du troisième tour préliminaire.

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Tête de série, le club français évite ainsi les Norvégiens de Bodo/Glimt, les Grecs de l’Olympiakos et le vainqueur de la double confrontation entre les Turcs de Fenerbahçe et les Polonais du Gornik Zabrze qui aura lieu demain et mercredi 29 juillet. Dans les adversaires probables de l’Olympique Lyonnais, on avait ainsi les Belges de l’Union saint-gilloise, les Tchèques du Sparta Prague, les Néerlandais du NEC Nimègue et les vainqueurs de la confrontation entre le Sturm Graz (Autriche) et Hearts of Midlothian (Écosse).

L’OL face aux Tchèques du Sparta Prague

Finalement, les Rhodaniens ont été fixés sur leur sort et défieront le Sparta Prague. Une équipe rencontrée à six reprises par les Gones sur la scène européenne pour 5 victoires et 1 nul. Deuxième du dernier championnat tchèque, le Sparta Prague sera un adversaire à surveiller, d’autant que l’Olympique Lyonnais a perdu samedi en amical contre le Slavia Prague (2-0), le rival du club tchèque. Les Lyonnais pourraient d’ailleurs retrouver Adam Karabec, revenu au Sparta Prague après son prêt.

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Dans les autres rencontres, on aura également un duel entre deux équipes séduisantes puisque l’Union saint-gilloise défiera Bodo/Glimt qui avait été en huitième de finale de la dernière édition. Les Grecs de l’Olympiakos défieront les Néerlandais du NEC Nimègue, surprenants troisièmes de la dernière saison d’Eredivisie. Enfin, le vainqueur de Fenarbahçe - Gornik Zabrze croisera le fer avec le Sturm Graz ou Hearts of Midlothian.

Le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions

Voie des Champions

FC Thoune (Suisse) ou Dinamo Zagreb (Croatie) - KI Klaksvik (Iles Féroé) ou Kauno Zalgiris (Lituanie)

Mjällby (Suède) ou Lincoln Red Imps (Gibraltar) - Iberia (Géorgie) ou Slovan Bratislava (Slovaquie)

Levski Sofia (Bulgarie) ou Universitatea Craiova (Roumanie) - Kaïrat Almaty (Kazakhstan) ou Omonia Nicosie (Chypre)

Aarhus (Danemark) ou Lech Poznan (Pologne) - Sabah (Azerbaïdjan) ou KuPS (Finlande)

Ararat-Armenia (Arménie) ou Shamrock Rovers (Irlande) - Egnatia Rrogozhinë (Albanie) ou Celje (Slovénie)

Vikingur Reykavik (Islande) ou Hapoël Beer-Sheva (Israël) - Larne FC (Irlande du Nord) ou Étoile Rouge de Belgrade (Serbie)

Voie de la Ligue