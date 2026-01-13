Real Madrid : Xabi Alonso sort du silence

Il était annoncé comme le nouveau crack du banc de touche du Real Madrid. Sacré champion d’Allemagne 2024 dès le début de sa carrière d’entraîneur, Xabi Alonso (44 ans) suscitait énormément d’enthousiasme à Madrid. L’ancien milieu de terrain incarnait le vent de fraicheur attendu après le deuxième passage de Carlo Ancelotti. Un ancien de la maison arrivant avec des idées de jeu novatrices et sexy, le menu affiché faisait saliver. Malheureusement pour Alonso, rien ne s’est passé comme prévu.

L’entraîneur s’est rapidement heurté aux divergences de ses dirigeants sur le mercato. Ensuite, Alonso s’est mis plusieurs stars de l’effectif à dos, dont Vinicius, voire Jude Bellingham. Enfin, sa gestion de la préparation physique lui a également été reprochée, notamment à cause de la cascade de blessures ayant handicapé l’équipe. Tous ces éléments mis bout à bout ont fini par avoir raison du Basque.

Alonso s’en va avec classe

Remercié par la Casa Blanca, Alonso ne s’en est pas allé sans dire ses quatre vérités à ses dirigeants à l’occasion de la dernière réunion qui s’est tenue entre les deux parties lundi matin, au retour d’Arabie saoudite. Après avoir fait passer ses messages, Xabi Alonso a enfin pris la parole publiquement. Et s’il a pu se montrer plus cash en coulisses, l’ex-entraîneur merengue a opté pour une communication plus consensuelle sur ses réseaux sociaux.

« Cette étape professionnelle touche à sa fin, et elle ne s’est pas déroulée comme nous l’aurions souhaité. Entraîner le Real Madrid a été un honneur et une responsabilité. Je remercie le club, les joueurs et surtout les supporters et le madridisme pour leur confiance et leur soutien. Je pars avec respect, gratitude et fierté d’avoir fait de mon mieux », a-t-il posté sur son compte Instagram.