Barça : les trois options de Robert Lewandowski pour son avenir

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2026, Robert Lewandowski réfléchit à la manière dont il souhaite écrire le dernier chapitre de sa carrière. Installé avec sa famille en Catalogne, l’attaquant polonais privilégie la stabilité et n’est pas attiré par les offres venues d’Arabie saoudite. Au Barça, il reste le meilleur buteur avec sept réalisations malgré un temps de jeu limité. Le club catalan doit donc trancher entre continuer avec lui ou libérer sa masse salariale pour recruter un nouvel attaquant d’avenir.

Selon les informations du quotidien Sport, Lewandowski, lui, envisage trois scénarios : poursuivre une saison de plus au Barça avec un rôle plus secondaire et de mentor pour le futur avant-centre barcelonais, quitter le club en juin pour permettre au Barça de recruter et chercher une autre aventure européenne, ou prendre sa retraite si aucune option ne correspond à ses ambitions sportives et familiales. Pour l’instant, il laisse parler ses performances et ses buts. L’ancien du Bayern Munich a notamment inscrit un triplé sur la pelouse du Celta Vigo pour offrir une victoire précieuse à son équipe (4-2).