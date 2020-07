OM : André Villas-Boas pas chaud pour Marcos Rojo

À la recherche d'un défenseur central, l'OM multiplie les cibles depuis quelques semaines. Si la priorité se nomme Leonardo Balerdi, le défenseur central argentin du Borussia Dortmund, d'autres pistes sont explorées ou espérées telles que Axel Disasi (Reims) ou encore Jean-Clair Todibo (FC Barcelone).

Il n'empêche que de nombreux agents proposent moult joueurs à Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas. L’entraîneur portugais du club phocéen s'est d'ailleurs vu proposer le gaucher Marcos Rojo il y a peu. Le défenseur international argentin (62 selections - 3 buts) de 30 ans, central de formation mais qui peut aussi jouer latéral gauche, revient d'un prêt à l'Estudiantes où il n'a joué qu'un seul match. Manchester United n'en veut plus et l'a mis sur la liste des transferts. Selon nos informations, le profil de Marcos Rojo ne plaît guère à AVB, qui ne devrait pas donner suite.